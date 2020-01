Brief 2 ’Ontslagen voor de bühne’

Hij wordt nu waarschijnlijk de hoogste ambtenaar in Den Haag. Na alle onrust, ontevredenheid en protesten van de afgelopen maanden heeft minister Hoekstra blijkbaar nog steeds niet door wat er aan de hand is in dit land. Ik vond hem wel geschikt als fractieleider van het CDA maar daar ben ik van teruggekomen. Hij is net als Rutte doof en blind voor wat er werkelijk in dit land aan de hand is.

Geesje Visser,

Kampen

