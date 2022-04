De Kwestie: Dromen van een ’cancelvrij’ Twitter

Tegenstanders vrezen dat het berichtenplatform zonder moderatie nog veel meer het ’open riool’ wordt, zoals het door critici al wordt bestempeld. Dat het niet al niet altijd fris is, wordt door Vinc beaamd: „Inderdaad is Twitter een open riool, helaas ook bevolkt door grote scholen piranha’s. Hun modus operandi is het zwartmaken, uitschelden en beledigen van mensen met een andere mening. Argumentatie of discussie kennen zij niet, er wordt alleen op de man gespeeld. Ik vermoed dat de Musk het moeilijk gaat krijgen omdat zijn haters, die voornamelijk uit linkse hoek lijken te komen, nu zullen proberen Twitter te saboteren met alle mogelijke vuiligheid.”

Veel priemende, beschuldigende vingers wijzen naar links, waar - naar men denkt - de meeste censors huizen. Dat denkt bijvoorbeeld DPU: „Ik vind het prima dat Twitter wat vrijer wordt, Twitter is de laatste jaren flink verzuurd door gefrustreerde linkse censors. Dus prima (de overname, red.)!” Veel kritiek op Twitter is vrijwel gelijk aan de kritiek op ’woke’. „De strop is al lang geleden aangehaald bij het ’het vrije woord’ en is pas geleden de nek omgedraaid. In vergelijking met vandaag waren de jaren ’70 een walhalla voor ’het vrije woord’. Inmiddels is dit land overspoeld door nieuwe minderheden met elk hun recht op het beledigd zijn ergens over”, zegt Peter851.

Met het bewind van Elon Musk komt daar niet automatisch een einde aan, vrezen anderen, al zal dan misschien kritiek op de grote baas zelf wellicht in de kiem worden gesmoord. 1234Ruud is sceptisch: „Onder Musk is er ongetwijfeld geen vrije media. Alle kritiek op Musk zal ongetwijfeld geblokkeerd gaan worden.” En ook GJP is niet zonder meer voorstander van een overname: „Het is nooit goed als één iemand alle macht heeft over een medium.”

Toch zien mensen vooral een zonniger toekomst voor de Twittergebruikers: „Nou als ik zie wie en wat en waarom mensen (nu) geblokkeerd worden... dan denk ik: het is een vooruitgang”, denkt Jan van 75. En ook Grote Pier heeft hoop: „Slechter kan het niet worden, die woke politie verwijderde alles wat niet met hun zienswijze overeenkwam. Tegenwoordig mag je bijna niets meer zeggen wat niet met woke overeenkomt, want dan wordt je meteen gecanceld of voor extreem rechts uitgemaakt.”

Vrijheid gaat niet automatisch gepaard aan fatsoen, maar dat hoeft ook niet van iedereen. Veldwachter is het bijvoorbeeld volledig eens met Bart Collard, dat (bijna) alles gezegd moet kunnen worden. „Helemaal met Bart Collard eens. Mensen moeten van hun hart geen moordkuil maken en het moet niet uitmonden in nonsens, roddel en achterklap. Nu horen wij het eens een keer van een vreemde die er voor geleerd heeft.” Ook Claudiakuijpers wil de cancelcultuur... ehm... cancelen: „Het word tijd dat de cancelcultuur stopt! Juist door naar elkaars standpunten te luisteren kan men groeien.”

Dat zou kunnen leiden tot een hoop herrie, vreest Pau: „100% zekerheid dat het vrije woord wordt overstemd door asociaal geblèr in deze tijd.” Keupke daarentegen ziet vooral kansen: „Op een dorpsplein is roddel heel normaal. Tegenwoordig noemen we dat desinformatie. Het is van alle tijden. Mensen kunnen daar in het algemeen goed mee omgaan. Politici en ngo’s hebben daar meer moeite mee. Volgens hen is er maar één waarheid: hun waarheid. Wereldwijd willen zij bepalen wat we mogen denken of zeggen. Geef mij maar die ouderwetse dorpsroddel waar ik zelf kan bepalen wat ik zeg of geloof.”