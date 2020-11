Uitslag stelling: ’Babybonus is ongepast’

De SGP schenkt in haar verkiezingsprogramma veel aandacht aan het gezin. Naast een babybonus bij een vierde kind wil de partij grote gezinnen, in het bijzonder gezinnen met één ouder als kostwinner, minder belasting te laten betalen. „Gezien de overbevolking is dit plan complete waanzin”, luidt een reactie. Velen zijn het hiermee eens. „Er zijn nu al te weinig woningen, de scholen zitten met veel te grote klassen. Onverantwoord om in deze tijd veel kinderen op de wereld te zetten”, zegt een ander.

Veel respondenten bekritiseren de veronderstelling dat ouders met veel kinderen niet allebei zouden kunnen werken, zoals in het SGP-partijprogramma naar voren komt. „Een gezin van 4 kinderen kan ook als papa én mama werken. Van de zotte om hier bonussen tegenover te stellen!” Velen delen deze mening en noemen het beeld van ’de man als kostwinner’ ’ouderwets’. „Grote gezinnen, eenverdieners, omdat de vrouw, vanuit het geloof, thuis moet blijven en kinderen moet baren. Dat is toch niet van deze tijd.” Gezinnen met veel kinderen zijn überhaupt uit de tijd, meent 78 procent: „Gezien de huidige dure tijden, moeten ouders beiden werken. Ook voor gelijkheid in de samenleving. Daarbij past geen groot gezin.”

Ook het programmapunt van de SGP om de kinderbijslag en het kindgebonden budget te verhogen wordt door het gros van de stemmers afgekeurd. Dit systeem werkt sowieso niet, zeggen velen: „Kinderbijslag is onlogisch. Beter zou zijn om bij het eerste kind, waarbij de kosten het hoogst zijn, een hogere toeslag te geven, bij het tweede en derde lager en vanaf het derde kind niets meer.” Meer dan de helft vindt inderdaad dat het krijgen van veel (meer dan twee) kinderen ontmoedigd zou moeten worden. „Kinderbijslag voor maximaal twee kinderen. Wil je er zes, ook prima, maar niet op kosten van de gemeenschap.” Iemand gaat hierop door: „Nederland moet juist alles op alles zetten om de bevolking te laten krimpen. Pas het belastingstelsel hierop aan! Dat sommige grote gezinnen het financieel moeilijk hebben, is hun eigen keuze, beperk je dan tot twee kinderen.” Het argument dat het hebben van veel kinderen een manier is om de vergrijzing op te vangen noemt men ‘kortzichtig’ en ’onrealistisch’ „Hoe zit het dan als deze kinderen oud zijn? Moet de bevolking maar onophoudelijk groeien? Het maakt een land onleefbaar.”

De kleine groep (vijf procent) voorstanders wijst op het belang van het gezin voor de maatschappij: „Kinderen die in een groot gezin opgroeien zijn beter gevormd voor de samenleving. Ze leren geven, delen en omgaan met elkaar.” Ook financieel gezien dragen ze bij: „Kinderen zijn de toekomst, als ze gaan werken betalen ze de pensioenen.” Daarbij geef je met financiële steun ouders de mogelijkheid om te kiezen. „Het is nu bijna onmogelijk om zelf voor je kinderen te zorgen, ook al zijn het er twee of drie. Ouders worden de arbeidsmarkt opgejaagd omdat anders de (woon)lasten niet op te brengen zijn. Wát is er mooier dan de volgende generatie te mogen opvoeden!”