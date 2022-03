’Lage opkomst verkiezingen schande’

Binnenland

Forse klappen waar GL voor vreesde blijven uit

GL stond onder positieve hoogspanning tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Na een eerdere winst in 2018 in een aantal steden, zoals Amsterdam en Utrecht, was de vrees bij veel partijgenoten dat de club van Jesse Klaver opnieuw klappen zou krijgen. De eerste exitpolls, waarin groei in de steden is v...