’Verstandig omgaan met belastinggeld’

Maar in de praktijk heeft deze fraaie uitspraak nauwelijks enige waarde. Landelijke en lokale miskleunen laten bijna dagelijks zien hoe onverstandig honderden miljoenen euro’s van de Nederlandse belastingbetaler worden gesmeten in vaak bodemloze putten. Het verstand bij politici is wat dat betreft nog wel eens ver te zoeken.

Henk Mulder, Zwolle