Uitslag stelling: ’Tijd om te gaan Thierry’

Het vertrek van Baudet komt nadat van het weekend prominente partijleden te kennen gaven dat de jongerenafdeling van Forum (JFvD) moest worden gesaneerd. Baudet wilde een onderzoek afwachten naar antisemitisme en nazisympathieën die leden van de jeugdafdeling hebben geuit via sociale media.

Hij beschuldigde zijn tegenstanders van ’trial by media’, omdat ze het interne onderzoek niet willen afwachten. De meeste deelnemers zijn het niet eens met deze zienswijze. Iemand reageert: ,,Los van of je het 'trial by media' vindt en los van of er daadwerkelijk sprake is van antisemitisme: dit straalt gewoon heel slecht af op de partij. Baudet is gewoon veel te laat en te soft geweest met ingrijpen.”

Ook zouden de meeste stemmers geen vertrouwen hebben gehad in de uitkomsten van het onderzoek dat Eerste Kamerlid Paul Cliteur en Tweede Kamerlid Wybren van Haga zouden gaan houden. Iemand vergelijkt het onderzoek van de twee. ,,Hetzelfde als Nixon zelf Watergate zou onderzoeken.” En een ander meent: ,,Typisch geval van een slager die zijn eigen vlees keurt.”

Twee derde van de respondenten gelooft dat er zeker antisemitische - en neonazi-sentimenten leven bij FvD-jongeren. Een overgrote meerderheid vindt het dan ook begrijpelijk dat de partijprominenten willen afrekenen met deze extreemrechtse sympathieën. Een respondent, die Baudet eigenlijk liever niet zag vertrekken. ,,Hij had meteen moeten afrekenen, het is namelijk wel echt heel ernstig.”

Baudet zou nog op de kandidatenlijst als lijstduwer voor de verkiezingen willen staan. Een meerderheid denkt dat hij in de Kamer komt. ,,Hij krijgt veel voorkeurstemmen, bedenkt dat Nederland hem toch nodig heeft en gaat dan toch in de Tweede Kamer zitten.”, voorspelt een Baudet-fan. Iemand zinspeelt op een groter plan van Baudet: ,,Het klopt niet dat hij zich om deze reden terugtrekt. Hij is iets anders van plan.”

De meesten vinden hem echter geen goed politicus. Hij maakte zich bijvoorbeeld niet echt populair bij twee derde van de stemmers door zich te associëren met corona-sceptici. Veel deelnemers kenschetsen Baudet als ’instabiel’ en ’onvoorspelbaar’, maar ook als ’markante en briljante persoonlijkheid’, maar: ,,Hij kan zich beter terugtrekken om lekker een boek te gaan schrijven.”

Een FvD-sympathisant reageert: ,,Na de Provinciale Statenverkiezingen is de partij naar mijn smaak een veel te populistische koers gaan varen. Het is nu mogelijk een partijleider te kiezen die wel weet hoe hij in de media moet optreden en de oude kiezers van de partij kan terughalen.”

Wie moet er dan lijsttrekker worden van FvD? Veruit de meesten kiezen voor Joost Eerdmans. Een stemmer denkt dat het Forum baat gaat hebben bij de Rotterdamse Leefbaar-voorzitter. ,,Baudet is veel te veel een academicus. Eerdmans is een veel toegankelijker persoon.”

Echter driekwart van de respondenten gelooft niet dat de partij weer zo’n grote winst gaat behalen als bij de Provinciale Statenverkiezingen 1,5 jaar geleden.