Mister Big wordt steeds kleiner

Nederland loopt nooit zo voorop met innovatieve opsporingsmethoden. Ons land is vaak het braafste jongetje in westerse politieklasjes. Vergaande tactieken als infiltratie, direct afluisteren, kroongetuigenregelingen of deals met criminelen werden al jaren toegepast in landen als de Verenigde Staten, Duitsland, Engeland, Canada of Italië voordat ons land zich eraan waagde.