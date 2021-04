’Niet inzetten op testmaatschappij’

Dit kan namelijk nooit onze toekomst zijn en is dus volkomen zinloos en pure geldverspilling. Het plan is dat in juli iedere volwassene in Nederland, die dat wil uiteraard, is gevaccineerd. Dan zijn dit soort testevents dus volledig overbodig en al helemaal niet duurzaam. Niemand kijkt namelijk uit naar een maatschappij waarbij je voor elke grotere bijeenkomst eerst moet worden getest voordat je naar binnen mag. Nee, we willen terug naar het oude normaal en daar is op dit moment al voldoende zicht op. Zo wordt bijna een miljard aan belastinggeld weer zinloos over de balk gesmeten. Dit geld had beter uitgegeven kunnen worden aan sneller en efficiënter vaccineren. Een gemiste kans.

Jan Pronk, Beverwijk