’Hoe lang kan Rutte achterban in het gareel houden?’

Maar meer dan wat tegenstand voor de bühne leverde dat bij het najaarscongres niet op. De neuzen staan weer allemaal de zelfde kant op. Hoe lang slaagt Rutte er nog in om zijn achterban in het gareel te houden? Want dat de partij inmiddels op drijfzand is gebouwd is wel duidelijk. Maar het zal Rutte een zorg zijn wat er met de VVD gebeurt als hij blijkt uitgerangeerd. Achter zijn zogenaamde benaderbaarheid en immer goede geluimdheid gaat een keiharde politicus schuil, die zijn carrière als enig doel ziet. Dat zou kunnen verklaren waarom hij zo zijn best doet bij Brussel in goede smaak te vallen.

Bert Osendarp, Irechek