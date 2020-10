’Natuurverheerlijking belemmert de jacht op een vaccin’

,,Zonder de almacht van Moeder Natuur hadden we het niet in ons hoofd gehaald het landschap vol te zetten met windmolens en zonneweiden”, stelt Sebastien Valkenberg. Ⓒ ANP/HH

In onze voorziening van energie en voedsel is ’natuur’ het toverwoord. Dat een product pas deugt als het van zon of wind komt of biologisch is, remt onze vooruitgang, redeneert Sebastien Valkenberg. „De weerstand tegen het kunstmatige belemmert de jacht op een vaccin.”