’Nederland kraakt in zijn voegen’

Wat iedereen met normaal verstand al jaren ziet aankomen aangaande de asielopvang, ziet men nu in Den Haag op papier, schrijft C. Hendriks. Onbetaalbaar wordt het. Onbeheersbaar is het. Onhoudbaar is het. Ondraaglijk wordt het.