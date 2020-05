Brief 1 ’ Klimaatbeleid Nederland hypocriet’

Wie kan zich niet de simpele lessen herinneren dat bomen de longen van de aarde zijn en dat fotosynthese (het omzetten van CO2 door middel van zonlicht naar glucose en uiteindelijk zuurstof) en dus daardoor CO2 enerzijds wordt opgenomen en O2 wordt afgegeven.

Dus in Nederland mogen we niet bouwen met alle financiële gevolgen van dien omdat de CO2 uitstoot te hoog is, maar anderzijds kappen we half Europa leeg en ontnemen we hele leefgebieden van divers flora en fauna. Maar ja, dat ligt tenminste niet in onze achtertuin en dus worden we niet geconfronteerd met deze beelden.

Ik hoop dat weldenkend Stemmend Nederland de groene rakkers aankomende verkiezingen een heerlijk biologische luchtje laat ruiken. Oh nee sorry dat is ook CO2 uitstoot!

Pancha Zuiderwijk

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven