’En onze daklozen dan?

Tweede Kamerleden en de tientallen belangenorganisaties spreken schande van de gebrekkige opvang van asielzoekers. Dat een asielzoeker klaagt over maar één plakje kaas op zijn boterham, het slapen op een stretcher en slaapzaal krijgt veel verontwaardigde aandacht. Het is wéér een reden voor politici om te tweeten en Kamervragen te stellen of een debat aan te vragen.

Maar de Amsterdamse daklozen, die in mijn buurt uit vuilnisbakken eten, slapen op karton in een tochtig en nat portiek worden vergeten, weggejaagd en aan hun lot overgelaten. Of Marcel, zonder woning, die in zijn auto slaapt, zich in de sportschool doucht en dan naar zijn werk gaat. Hij moet nog tien jaar wachten op een woning, krijgt in tegenstelling tot de asielzoekers géén urgentieverklaring, maar wel wekelijks bekeuringen voor het slapen in de auto.

A.H. Jacobs, Amsterdam