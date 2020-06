Gedachtepolitie beschermt falende Halsema

Doen feiten er nog toe in de ’Halsemagate’? Hebben we het nog over degelijk bestuur, nalatigheid en verantwoordelijkheid? Over veiligheid, volksgezondheid, wetshandhaving en gemaakte fouten? Je zou denken dat dit weinig betekent, nu de ophef over de Damdemonstratie een vechtgala van politieke opinies over Halsema’s imago is geworden. Alsof een heiligenkrans voor de favoriete burgemeester van links Nederland enige betekenis zou hebben voor het daadwerkelijke welzijn van de stad.