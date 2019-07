’Slechte ervaring met Sandd’

Ik heb ook al eens een stapel post van drie weken in één keer gekregen. Daar zat ook een uitslag van het darmonderzoek bij waar ik al een week langer op zat te wachten dan beloofd was. Ik snap niet dat instanties als de Maag Lever Darm-stichting en de Belastingdienst met zo’n bedrijf in zee gaat waar kinderen van 15 à 16 jaar post bezorgen.

André Streng, Sassenheim