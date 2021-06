Weemoedig afscheid van verslaggevers

Een misdaadverslaggever kan tegenwoordig niet meer om persvoorlichters of woordvoerders heen. Een telefoontje naar een agent, rechercheur, politiechef of minister van Justitie wordt meestal beantwoord met één standaardopmerking: „Bel even met de afdeling voorlichting.” Hoe anders was het in de periode dat mijn voorganger politieverslaggever Bram Brakel, die afgelopen week op 91-jarige leeftijd overleed, op de stadsredactie van De Telegraaf en Courant Nieuws van de Dag werkte.