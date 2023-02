Brief 2 ’Onwelwillende ict’ers vormen probleem’

Bekijk ook: Loon naar werken lukt voorlopig niet

Het is geenszins de bedoeling iedereen belastingkorting te geven, maar hoe moeilijk is het om in de software een uitsluiting voor hogere inkomstenbelasting in te voegen: ’met uitzondering van maanden groter dan 150 uur en alleen in de inkomensgroep tot X verminderingstabel Y toepassen’.

Stef Bouwhuis, Amsterdam

