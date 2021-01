’Gemeente moet Artis steunen’

Premium Financieel

Floriade vreest door corona financieel fiasco

De Floriade Expo 2022 zit financieel in zwaar weer. De internationale tuinbouwtentoonstelling, eens in de tien jaar, moet als visitekaartje van ’groen Nederland’ van april tot oktober 2022 openen in Almere. De vraag is of de gebudgetteerde twee miljoen bezoekers gehaald worden. De coronacrisis zal n...