Brief 2: ’Hoe komen die Mexicanen binnen?’

Is het niet zo dat heel Europa, inclusief Nederland, haar grenzen wagenwijd open heeft staan en lieden die zich hier misdragen gewoon mogen blijven?

Wanneer Grapperhaus aan het begin van zijn ambtsperiode meer ballen had getoond en zich niet had laten ondersneeuwen zou hij nu recht van spreken hebben. Ook hij heeft het, samen met de overige kabinetsleden, laten worden zoals het nu is.

Ja en amen knikken naar Brussel en niet met de vuist op tafel durven slaan.

F. Heeffer, Uden

