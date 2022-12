’Burger tegen zichzelf beschermen’

Ik ben ervan overtuigd dat veel mensen tegen zichzelf beschermd moeten worden, hoe bevoogdend dat ook klinkt/lijkt. Het lijkt voor te veel mensen maar niet te lukken maat te houden. Dat ging een aantal jaar geleden al mis toen mensen verzopen in hun veel te hoge hypotheek lasten. Vandaag krijgen de energielasten de schuld. Nu zijn er weer twee nieuwe bedreigingen die voor rampzalige toestanden in het huishoudboekje gaan zorgen. Afterpay en online gokken, gaat een aantal mensen de kans geven in de financiele afgrond te springen. Overheid acteer hier nu, voor de verandering, eens op voordat de ramp gaat gebeuren? Gewoon beide verbieden om de argeloze types, hebben we er heel veel van, te beschermen.

Jacobus, Overijssel