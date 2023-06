Uitslag Stelling: ’Meer naar elkaar omkijken’

Veruit de meeste respondenten geloven niet dat deze ’zomereenzaamheid’ alleen ouderen treft. Een respondent vertelt uit eigen ervaring dat ze door ziekte bijna niemand ziet. „Dan zegt een hulpverlener dat ik minimaal twee sociale contacten per week moet hebben. Maar ik vraag me alleen af: hoe dan?” Een stemmer: „Eenzaamheid is complexer dan veel mensen denken. Het is niet zichtbaar voor anderen en daardoor is het zo’n ingewikkeld probleem.”

Een eveneens grote meerderheid vindt dat Nederlanders over het algemeen meer naar elkaar zouden moeten omkijken. Daarbij zou er meer moeten gebeuren om eenzaamheid te bestrijden, zo vinden de meesten. Een respondent vindt echter niet dat dit vanuit de overheid moet komen. „Het moet komen vanuit de mensen zelf. Wees een goede buur.” Een andere stemmer lost het op door gedurende de vakantie appcontact te houden met twee ’achterblijvers’. Een andere respondent: „Ik vind het pijnlijk om het te hebben over het ’bestrijden’ van eenzaamheid. Net of een buddy of breiclubje het kunnen oplossen.”

Verschillende stemmers zien een oplossing in het opnieuw in het leven roepen van bejaardentehuizen. Respondenten zien alleen maar voordelen: „Zo hebben ouderen steun aan elkaar.” Een andere reactie: „Dan kunnen ouderen lekker met elkaar activiteiten ondernemen en uitjes maken. Zo hoeven kinderen hun ouders niet de hele tijd op sleeptouw te nemen.”

Veel respondenten beklagen zich over het wegbezuinigen van bejaardentehuizen. Iemand vindt dan ook dat ’de regering’ er zelf aan heeft bijgedragen dat ouderen zich op het moment eenzaam voelen. „En kinderen hebben het al heel druk met het verzorgen van het eigen gezin en mantelzorg. Dan heb je geen tijd meer voor andere zaken en ben je ook wel eens toe aan vakantie”, merkt een respondent op.

Twee derde denkt niet dat een campagne tegen eenzaamheid tijdens de vakantie zal helpen. Ook heeft een meerderheid van de stemmers niet het vertrouwen dat de hulpverlening mensen kan helpen zich minder eenzaam te voelen. Iemand oppert: „Zet de tv niet de hele zomer op zwart. Van mei tot september is het herhaling op herhaling. Maak leuke programma’s waar mensen naar kunnen kijken.”

De meesten voelen zich niet schuldig omdat zij zelf lekker op vakantie gaan en hun oudere ouders of buren alleen achterlaten. „Als het hele jaar hard hebt gewerkt, hoef je je niet schuldig te voelen.”

Wel vindt een meerderheid dat er meer activiteiten in de zomer plaats moeten vinden. Nu heeft gezelligheid vaak een zomerstop, bijvoorbeeld omdat buurthuizen en cursussen er dan even niet zijn. „Die zomerstops kunnen best korter. Drie weken vakantie moet genoeg zijn, toch?”, zo meent een respondent.

Wat volgens velen zou helpen is als eenzamen het zouden uitspreken als zij zich alleen voelen. Eén respondent heeft ooit geprobeerd te zeggen dat hij last had van eenzaamheid, maar dat had weinig effect: „Dan kijkt de ander je aan of je een of andere psychische ziekte hebt.”