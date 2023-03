’Harder optreden tegen klimaatactie’

De A12 wordt ontruimd met het inzetten van twee waterkanonnen en veel politiemensen. En nu komt het... Iedereen die nat gespoten is, kan bij de brandweer droge kleding halen. Wat is dit voor weekdierengedrag van de overheid? Als de overheid er dan niet in slaagt om het bezetten van de weg te verhinderen, hou die weg afgesloten, laat die Extinction Rebellion-leden in hun sop gaar koken en laat ze daar lekker zitten totdat ze uit zichzelf op krassen. Om het opkrassen aan te moedigen kan er natuurlijk wel een waterkanon in gezet worden. Nu krijgt de politie het weer te verduren en krijgen die activisten het gevoel dat de actie geslaagd is. Bah.

Ben Romeijn