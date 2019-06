’Wie je kent, is belangrijker’

Dat deze benoeming veel laatdunkende reacties zou losmaken, stond bij voorbaat vast. Voor de klus die Pechtold gaat uitvoeren is het ‘wie je kent’ echter belangrijker dan ‘wat je kunt’, want kennis is macht, maar kennissen zijn machtiger. Tegen die achtergrond is Pechtold de juiste man op de juiste plaats!

Henk Versteeg, Nunspeet