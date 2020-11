Uitslag Stelling: Loonoffer tot 2025 redelijk

Voorwaarde van het kabinet voor het beschikbaar stellen van het tweede deel (2,5 miljard euro) van het steunpakket aan KLM is dat het loonoffer van het personeel net zo lang duurt als de looptijd van de staatssteun, namelijk vijf jaar. Deze voorwaarde is meer dan redelijk, vindt 88 procent van de respondenten. „De piloten mogen blij zijn met de hulp vanuit het kabinet en dankbaar zijn dat ze hun werkplek behouden”, klinkt het. De pilotenvakbond VNV weigerde vooralsnog akkoord te gaan met de loonmatiging gedurende de looptijd van de lening. Schandalig, luidt een reactie. Want deze ‘grootverdieners’ kunnen best wat meer inleveren om hun bedrijf en daarmee al het personeel van de ondergang te redden, reageert de meerderheid. „Gezien het salaris van KLM-piloten kunnen ze met een gerust hart iets afstaan”, zegt iemand hierover. „De coronacrisis treft iedereen. Zoveel bedrijven gaan failliet. Het is niet te verantwoorden dat piloten zoveel salaris ontvangen terwijl hun werkgever op de rand van de afgrond staat.”

De eis van VNV dat de afspraken over het loonoffer van piloten gelijkgetrokken moeten worden met de rest van het personeel, waarmee een looptijd van 2,5 jaar is afgesproken met mogelijke verlenging, is volgens de meerderheid onredelijk. „Gelijktrekken met ander personeel is onzin, die mensen verdienen al veel minder, zou niet eerlijk zijn.” En: „Iedereen moet naar vermogen inleveren. Je kunt niet verwachten dat mensen die het minimum verdienen nog meer inleveren.”

Hoewel volgens het gros al lang duidelijk is dat loonmatiging tot 2025 een voorwaarde was voeren tegenstanders aan dat deze eis er ‘last minute’ bij is gekomen. „Hier is niet over gesproken met de VNV. Er lag een akkoord en dan worden ineens de spelregels veranderd.” Het gebrek aan informatie wordt veelal genoemd door de tegenstanders: „Op het laatst alsnog die voorwaarden naar buiten brengen is onfatsoenlijk. Er zijn een-tweetjes tussen KLM-directie en de minister waar bonden en personeel niet over geïnformeerd zijn.”

Er wordt überhaupt wel erg veel van de piloten gevraagd, vindt een tiende van de stemmers. „Het is makkelijk om de grootste inkomens het hardste pakken, maar onterecht”, zegt iemand. En: „Ik vind vijf jaar 20 procent loon inleveren een veel te groot offer. Je riskeert ook dat piloten weg gaan omdat ze elders meer kunnen verdienen.“ Bovendien wordt er gemeten met twee maten, stelt deze groep: „Als je kijkt wat Air France doet aan kostenmatiging is het unfair tegenover KLM-medewerkers om dit offer te eisen.” Een stemmer onderschrijft dit: „Absurd dat Air France zonder voorwaarden steun krijgt en profiteert van de Nederlandse offers. Meet met één maat en geef ruimte om te verlengen maar ook eerder te stoppen bij een snellere terugbetaling.”

Driekwart van de deelnemers verwacht wel dat de KLM-piloten uiteindelijk door de knieën zullen gaan en alsnog zullen instemmen met loonmatiging tot 2025 om de overheidssteun veilig te stellen. „Om te overleven zullen ze water bij de wijn doen”.