’Lang leve het milieu!’

Onderzoek van het RIVM heeft uitgewezen, dat in Nederland mensen gemiddeld 6 jaar langer leven vanwege het Europese milieubeleid van de laatste 30 jaar.

Dat is mooi nieuws, vooral nu Nederland op dit gebied volledig in een kramp geschoten is. Doorgaan dus met vergroening, duurzaamheid en milieu, maar zoek snel een alternatief voor die afzichtelijke windmolens en grote velden met zonnepanelen.

Wilma Beskers, Borculo