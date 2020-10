’Coronavirus biedt ons ook kansen’

De besmettingen nemen steeds verder toe evenals de economische schade. Het RIVM kan mijns inziens enkele blunders met grote gevolgen op haar naam schrijven, zoals met het falen van de testcapaciteit en het weigeren technisch onderzoek te doen naar aerosolen.

Het zou goed zijn als onder regie van bijv. TNO en/of van technische universiteiten installatiebedrijven en technische onderzoekbureaus grootschalig onderzoek kunnen doen naar de luchtkwaliteit in kantoren, openbare gebouwen, bussen en treinen.

Veel virussen worden verspreid via verouderde en slecht werkende luchtverversingsystemen. Waar is de tijd gebleven dat je in de trein nog een venstertje kon openschuiven? Overheid, stel subsidies beschikbaar voor vernieuwing van deze systemen en school mensen om tot installatiemonteur! Zwengel die economie weer aan, maar stimuleer vooral de kansrijke sectoren! Hiermee laat je als overheid zien dat je positief iets kunt doen tegen dit en tegen volgende virussen!

Bram Casteleijn,

Aardenburg