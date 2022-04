’Masterplan nodig tegen armoede’

Maar veel verder dan clichés als de kachel lager, meer fietsen en een betalingsregeling met de energieleveranciers kwam ze niet. Natuurlijk de brandstofaccijns is lager, er is een compensatie voor de allerarmsten voor energie en de belasting op energie is lager. Maar dat zijn slechts druppels op een gloeiende plaat. Er moet natuurlijk veel meer financiële compensatie komen, maar daar kwam minister Schouten niet mee.

De huidige prijsstijgingen kunnen door de minima en middeninkomens nooit volledig gedragen worden, daar is een masterplan voor nodig en veel meer geld. Misschien dan toch maar onze ambitieuze klimaatdoelen even parkeren, want dit gaat veel mensen letterlijk boven het hoofd groeien.

Jan Pronk, Beverwijk