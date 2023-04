Uitslag Stelling: ’Asielregels aanscherpen’

De huidige regels voor gezinshereniging, waardoor jonge asielzoekers alleen worden vooruitgestuurd om vervolgens hun familie over te laten komen, stuiten veel respondenten tegen de borst omdat het – in de woorden van één van hen – ’een oneigenlijk manier is om asiel aan te vragen’.

„De minderjarigen die hier komen, zijn vooruitgestuurd door de familie op suggestie van de advocaten van de asielindustrie, veelal zelfs uit veilige landen. Nederland moet de regels aanpassen (strenger), zich afvragen waarom ons land zo in trek is en mensensmokkel strafbaar stellen.”

Een van de stellingdeelnemers spreekt over een ’walgelijke regeling’ die verkeerd gedrag stimuleert. „Minderjarigen meesturen met mensensmokkelaars is kindermishandeling. Deze ouders moet je het ouderschap ontnemen of in hun eigen land herenigen met hun kinderen in plaats van ze belonen met een verblijfsvergunning.”

Een ander heeft het over meten met twee maten. „Als in Nederland een kind op straat zwerft omdat de moeder er niet goed voor zorgt, wordt het kind uit huis geplaatst; maar als ouders hun kinderen vooruitsturen en blootstellen aan levensgevaarlijke en onmenselijke situaties worden ze beloond met gezinshereniging.”

De vermeende bevoorrechte positie van migranten kleurt de mening van veel respondenten. „Het is logisch dat Nederland een aanzuigend effect heeft op asielzoekers. Alles is hier geregeld voor de rest van hun leven als ze eenmaal binnen zijn. Eten, zorg, kleren, geld en een dak boven hun hoofd. Je hoeft er niks voor te doen”, schampert één van hen. „Maar als maatschappij is dit niet langer houdbaar, sociologisch en financieel.”

Er wordt door de respondenten dan ook veel geklaagd over de politiek in ons land, die ’te vaag en te zacht’ zou zijn. „We hebben een nieuw kabinet nodig”, klinkt het veelvuldig. „Het wordt tijd dat de ogen van diverse politieke partijen in Den Haag én van de regering eens opengaan en dat zij eens goed om zich heen kijken naar alles wat er in ons land mis is/gaat”, reageert iemand.

Het grootste deel van de respondenten (87%) vindt dan ook dat de regels voor gezinshereniging in de hele Europese Unie gelijk moeten worden getrokken. Dat de aanvraag voor gezinshereniging hier in Nederland gedaan wordt terwijl de meeste EU-landen eisen dat dit wordt gedaan in het land van herkomst bijvoorbeeld, stuit 96% tegen de borst.

De ’slappe’ houding van Nederland zou ons land extra aantrekkelijk maken voor jonge asielzoekers. „Mensen uit veilige landen moeten resoluut teruggestuurd worden. Dat is ook vele malen goedkoper en humaner, dan ze hier eerst tijdelijke opvang te geven.”

Daarbij benadrukken meerdere stellingdeelnemers wel dat wat hen betreft de landgrenzen open moeten blijven voor mensen die daadwerkelijk gevaar lopen in eigen land. „Mensen op de vlucht voor oorlog en geweld verdienen natuurlijk een veilige plek”, schrijft iemand. „Maar juist door de huidige asielregels aan te scherpen, zal het kaf van het koren worden gescheiden.”