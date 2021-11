’Weigeraars werk korten op uitkering’

In plaats van deze mensen binnen in het bedrijf te houden hebben wij ze gedetacheerd bij reguliere bedrijven of zijn ze daar in dienst getreden. Ook mensen uit de bijstand hebben wij binnen onze organisatie in traject gehad. De markt voor re-integratie was deels marktwerking maar ook via de semi-overheidsinstelling Kliq opgetuigd. Er zijn miljarden uitgegeven aan re-integratie, inburgering etc. waarvan veel is mislukt. Mede omdat mensen in de bijstand met niet Nederlandse achtergrond de taal niet spraken en de inburgering niet volgden. Kandidaten gaven aan niet te zullen gaan werken omdat ze dan toeslagen en andere hulp zouden verliezen. Bijstandsklanten weigeren een traject of een passende baan en hier wordt door de gemeente niet op gehandhaafd.

Er zijn voldoende vacatures beschikbaar. Cliënten zouden kunnen beginnen met vrijwilligerswerk waardoor ze achter de voordeur vandaan komen, sociale contacten maken, Nederlands moeten spreken. Bij weigering moet er gehandhaafd en gekort worden.

A.W. Van den Hoed, Huizen