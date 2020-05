’Les leren uit toespraak van koning’

Tijdens de dodenherdenking heb ik met bewondering geluisterd naar de toespraak van onze koning. Hij zei onder meer dat we niet normaal moeten vinden wat niet normaal is en dat we niet moeten wegkijken.

Nu valt het mij vaak op dat onze landelijke en plaatselijke overheden regelmatig wegkijken en bij een brute overval met dodelijke afloop, bij agressie tegenover Joden en mensen uit de lhtb-gemeenschap, het vernielen van eigendommen van Joodse ondernemers of het op brute wijze aanvallen van nietsvermoedende personen, direct wordt gesproken over ’verwarde personen’ als men het over de daders heeft.

Men heeft niet de moed om te benoemen dat deze gebeurtenissen vaak uit racistische, discriminerende c.q. terroristische motieven gebeuren, terwijl dit op dat moment vaak al heel duidelijk is en de vermeende daders soms al meerdere malen met justitie in aanraking zijn geweest.

Het lijkt mij dat onze overheden zich de toespraak van onze koning moeten aantrekken en voortaan niet al op voorhand de vermeende daders de hand boven het hoofd moeten houden. Laten we allemaal uit deze toespraak onze les leren.

M.C.J. de Laat