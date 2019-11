Liefde voor vak belangrijk

In het programma Buitenhof vertelde econoom Heleen Mees dat veel leraren (vooral vrouwen) niet meer wilden werken dan 30 of 20 procent. Werkten zij meer dan was dit belastingtechnisch niet meer interessant. Mij klinkt het vreemd in de oren dat je alleen werkt voor het geld en geen liefde meer hebt voor je beroep, vindt Ineke Donderwinkel.