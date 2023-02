’Garnalenvissers de klos’

Na de sanering van de boeren, tuinders en visserij is nu de garnalenvisserij de klos. Dag lekkere garnalencocktail. Europa is bezig om voedsel schaarste te creëren. Dit betekent hogere voedselprijzen. Dit betekent ook meer macht in Brussel over de voedselproductie in Nederland. Kees van Beveren, oud CDA gedeputeerde en nu voorman van de garnalensector weet het ook niet meer hoe het verder moet.

Ik adviseer hem een waardig afscheid voor te bereiden. Een vlootschouw van 200 garnalenkotters die op de Nieuwe Waterweg in Rotterdam hun laatste vaart maken. Nodig Frans Timmermans en al zijn volgers, de ja knikkers uit de Tweede kamer en Provinciale Staten ,uit om de schouw af te nemen. Wacht wel met het versturen van de uitnodiging tot na 15 maart.

Er valt wat te kiezen. Of je kiest voor een goedgevulde koelkast met betaalbare lokale producten of je kiest voor een koelkast gevuld met geïmporteerde producten aangevoerd door vrachtauto’s, vliegtuigen en zeeschepen. Wat een stikstofdiscussie.

Dick Meulblok, Renesse