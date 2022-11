Ombudsman: Niet kunnen rondkomen

Maar als ze op zichzelf woont gaat het niet goed met haar. Ze raakt zelfs depressief. Daardoor kan ze niet meer werken of naar school. Ze vraagt daarom een bijstandsuitkering aan bij de gemeente.

De gemeente kent de uitkering toe. Omdat Nina nog geen 21 jaar is, ontvangt ze maar een bedrag van 240 euro per maand. Dat komt omdat de overheid ervan uitgaat dat haar ouders financieel kunnen helpen. Maar dat lukt haar ouders niet iedere maand. En 240 euro is voor Nina lang niet genoeg om van rond te komen. Alleen haar huur al is het dubbele.

Nina vraagt daarom bij de gemeente een aanvulling op haar uitkering aan. Maar dat gaat heel moeilijk. Als ze belt met de gemeente wordt vaak niet opgenomen. Of het duurt weken voordat ze een afspraak heeft. Ze wordt er moedeloos van. Pas als de coach van Nina zich met de aanvraag gaat bemoeien, komt er beweging in de zaak. Het lukt hem om haar uitkering te verhogen naar 770 euro per maand. Nu kan ze de huur en andere vaste lasten betalen, maar ze houdt maar 10 euro per week over. Dat is niet genoeg om van te kunnen leven. Ze kijkt daarom uit naar 21ste verjaardag. Dan heeft ze recht op het bijstandsbedrag voor volwassenen en wordt haar bijstandsuitkering automatisch verhoogd tot ongeveer 1200 euro.

Helaas is Nina niet de enige in Nederland en zijn er veel jongeren die niet of nauwelijks kunnen rondkomen van een bijstandsuitkering. Gemeenten moeten de uitkering aanvullen als ouders niet financieel bijspringen. Maar niet alle gemeenten doen dit voldoende. Ook is het ingewikkeld om een uitkering aan te vragen. Daardoor komen mensen als Nina al op jonge leeftijd onnodig in de financiële problemen.

Ik vind het niet goed dat jongeren zoveel moeite moeten doen om een bijstandsuitkering aan te vragen en daarvan rond te kunnen komen. In mijn rapport roep ik de overheid daarom op om te zorgen dat jongeren genoeg geld hebben om van te leven. En om hen beter te informeren en te begeleiden in de bijstand. Gemeenten moeten jongeren ook helpen om uit de bijstand te komen. Het is namelijk een illusie dat zij dit helemaal op eigen kracht kunnen.

* Niet de echte naam