’Verantwoordelijken toeslagenaffaire duiken weg’

Ik denk helemaal niets! Continue wijzen naar elkaar, zonder dat ook maar iemand de verantwoordelijkheid durft te nemen, want men was niet geïnformeerd of het was “voor hun tijd”.

Ik denk dat als Pieter Omtzigt en Renske Leijten zich niet zo hadden vastgebeten in deze affaire het nog heel lang had kunnen duren, met desastreuze gevolgen voor de gedupeerden.

Naar mijn mening zouden de hiervoor verantwoordelijke ambtenaren nimmer meer een publieke functie mogen bekleden.

Maar dat is ijdele hoop, want er is altijd nog een Algemene Bestuursdienst als regenverzekering.

Ruud Duivis Sr. Aerdenhout