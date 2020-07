Brief 2 ’E-biker zonder helm neemt risico’

Ik ben al op leeftijd en reed op een 25-km scooter die net zo hard rijd als een e-bike. Twee jaar geleden werd ik op een avond aangereden door een fietser die z’n telefoon belangrijker vond dan de verkeersveiligheid. Gevolg: Ik kwam te vallen op mijn hoofd. Ik had een gebroken linker oogkas, gebroken neus en een scheurtje in een nekwervel. Verder was m’n schouder gekneusd en was de huis van m’n linkerhand opgestroopt. Ik ben ruim een uur buiten kennis geweest.

Nu ondervind ik nog dagelijks de gevolgen van deze aanrijding. Met een speciale bril kan ik gelukkig de krant lezen en ik ben verder veroordeeld tot een scootmobiel. Als ik een fietshelm had gedragen waren de gevolgen minder ernstig geweest. Een fietshelm voor de e-biker moet gewoon.

Jan Riemersma, Veenendaal

