’Schiphol controleert coronapas niet’

Ik arriveer op Schiphol en wie schetst mijn verbazing? Duizenden mensen krioelen door elkaar heen en nergens word ik gevraagd om de coronapas. Ik heb mijn telefoon in de hand maar nergens maar wat er ook gebeurt, geen check, geen controle. Vervolgens in het vliegtuig met 180 mensen schouder aan schouder. We hebben een mondkapje op, maar eenmaal in de lucht gaan bij velen de mondkap[jes af voor de lunch.

Vier dagen later kom ik terug, dat betekent dus dat ik uit het buitenland kom en gecheckt zal worden. Ja toch? Of toch niet? Nee, wederom geen check, geen controle... En dan moeten ze in de horeca- en cultuursector wel iedereen gaan checken?

Sonja Hooglander, Assen