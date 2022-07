Brief 1 ’Prijs fruitsap en groentesaus omlaag’

Voor pastasaus worden bijvoorbeeld tomaten gekocht. Voor appelsap appels. Verzin het maar. Als groente en fruit een lager btw-tarief krijgen zit dat tarief toch ook al verwerkt in de ingrediënten die aangekocht worden om ergens in te verwerken? Dan kan dus de verkoopprijs van deze sauzen, sappen etc etc in de winkel naar beneden worden aangepast omdat de inkoopprijs (productieprijs) lager is. Of gaan we echt kijken of er 2% groente in een pizza wordt verwerkt en dan daar de prijs op aanpassen?

