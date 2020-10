Ombudsman: euro’s armer, frustratie rijker

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt de verdachte. Ayana geeft aan dat ze wil dat hij haar de schade voor haar gestolen spullen terugbetaalt. Het gaat om €1060. De verdachte bekent. Van het OM moet hij Ayana dit geldbedrag betalen. Maar hoe dat gaat, hoort ze niet.

Door bellen en mailen met verschillende instanties vist Ayana uit hoe dit komt. Door een fout van het OM is de dader niet gevraagd te betalen. Dit gebeurt alsnog. Maar de dader komt niet over de brug. De zaak moet nu naar de rechter. Ayana wil tijdens de rechtszaak haar verhaal doen. Ook over de kosten van haar gestolen spullen. Het OM zegt dat ze vanzelf hoort wanneer de rechtszaak is. Door haar eerdere ervaring vertrouwt Ayana dit niet. Ze belt verschillende keren, maar hoort steeds dat nog niet bekend is wanneer de rechtszaak is. Gefrustreerd geeft ze op. Later hoort ze toevallig dat de rechtszaak inmiddels geweest is. De dader moet haar €600 betalen.

Ayana klaagt bij het OM over het hele gebeuren. Ze is nu drie jaar na de diefstal verder en een hoop frustratie rijker. Het OM blijkt de brief over de rechtszaak naar een verkeerd huisnummer gestuurd te hebben. Hierdoor kon Ayana niet haar kant van het verhaal vertellen tijdens de rechtszaak. Ze meent dat de dader hierdoor minder moest betalen van de rechter. Daarom wil ze dat het OM haar €460 betaalt. Samen met de €600 is dan haar hele schade vergoed. Dat doet het OM niet. Omdat niet zeker is dat de dader wel €1060 moest betalen als Ayana haar verhaal had kunnen doen.

Ze stapt naar ons. Medewerker Gilles bekijkt haar zaak. Door de fout in het adres kon Ayana niet bij de rechtszaak zijn. We zullen nooit weten wat de rechter had beslist als Ayana er wel was geweest. Wel weten we dat het OM in eerste instantie zelf ook vond dat de dader €1060 aan Ayana moest betalen. Nu Ayana €460 vergoeding vraagt voor de gemaakte fout, zien ze dit blijkbaar anders. Niet eerlijk tegenover Ayana. We vragen het OM te zorgen dat zij alsnog de hele schade vergoed krijgt. Het OM heeft laten weten Ayana de €460 te betalen. Mooi!

* Gefingeerde naam

Gaat het ook mis tussen u en het Openbaar Ministerie (OM)? Of komt u er niet uit met een andere overheidsinstantie? Bel dan gratis de Nationale ombudsman 0800 – 33 55 555.