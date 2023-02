’Verduurzamen huis niet afdwingen’

Daar kun je dus niets mee. Ouderen laten zich niet dwingen te verhuizen of via allerlei complexe constructies de overwaarde te verzilveren. De overheid heeft niet het recht burgers op kosten te jagen. Over elke zuurverdiende of verkregen euro heeft de burger al meer dan genoeg belasting betaalt. Dat beetje dat overblijft is van hem of haar. Daar heeft de overheid niets meer van te vorderen. We leven hier niet in een communistisch of dictatoriaal regime en dat moeten we vooral niet willen.

B. van Dam