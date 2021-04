’Te snel met conclusies’

Veel mensen hebben er geen goed woord voor over. Ons wordt een worst voorgehouden; beloftes worden niet nagekomen en aangekondigde versoepelingen worden verder op de lange baan geschoven. Maar in feite zijn die beweringen geheel onjuist, en daar willen we met z’n allen kennelijk niet aan. Nee, we gaan voor de gemakkelijkste conclusie: we geven de regering massaal de schuld. De werkelijkheid is echter dat er nooit een vaste datum is opgegeven voor het doorvoeren van versoepelingen en het afschalen van de maatregelen. Er is altijd gezegd dat versoepelingen pas mogelijk zijn als de cijfers van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames dat rechtvaardigen en toelaten.

Willie van Rooij, Oss