’Geen restricties voor datacenters’

Nederland is een land met grote woningnood, al deccenialang. Maar hoe komisch (of tragisch), er kunnen wel overal datacenters gebouwd worden, foetert H. Jansen.

Datacenter mogen blijkbaar overal gebouwd of dat een groene omgeving is of niet. Voor windmolens en zonnecellenparken geldt soms hetzelfde. Maar je moet niet met voorstellen komen om in groene omgeving nieuw goedkoper stedelijk gebied te ontwikkelen. Dan gaan de groene grassprieten voor en moet er duur gebouwd worden in bestaande woonomgeving.

H. Jansen, Aalsmeer