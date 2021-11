’Treinlek zal VVD zetels kosten’

Dat hij een draaikont was wisten we al en het was ook al voorspeld dat hij uiteindelijk aan de leiband van mevrouw Kaag zou gaan lopen. De documenten die CU-leider Seegers in de trein liet liggen zouden ’oude en achterhaalde informatie’ bevatten die geen enkele invloed op de formatie zou hebben. Niets is minder waar. De inhoud hiervan spreekt boekdelen en de ware plannen en tegemoetkomingen aan de linkse kliek worden keihard aangetoond. Dit zal de VVD absoluut zetels kosten.