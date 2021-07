Brief 1 ’Gekte op huizenmarkt aan banden’

Een vraagprijs is een vraagprijs en als die geboden wordt, dan moet in principe de koop gesloten zijn. Stel, ik ga naar een dealer voor een auto, ik wil betalen wat er gevraagd wordt en iemand anders zegt, ik bied meer. Geloof dat ik zou ontploffen. Misschien moet er dan bij elk te koop aangeboden artikel de tekst komen: ’wat de gek er voor geeft?’ Maak een simpele wet: vraagprijs is koopprijs. Regering, help ons om deze gekte op de woningmarkt een halt toe te roepen.

Marion Snoek

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: