Brief 3 ’Enige oplossing asielkwestie: grenzen dicht’

Premier Mark Rutte verkondigt na zijn bezoek aan Tunis zonder blikken of blozen dat hij meer hoopvol is over een asieldeal met Tunesië als eerder verwacht. Hij denkt hier in Nederland weer een statement te kunnen maken, stelt Joost Dirckx.

Bekijk ook: Rutte hoopvol over Tunesië-deal: ’Meer dan verwacht’ De Tunesische president, een autocraat, zal de EU op termijn ’chanteren’ en meer (financiële) steun eisen. Het overleg dat heeft plaatsgevonden onder aanvoering van de EU-kopstuk Ursula von der Leyen, is één groot toneelstuk. Er gaat 1 miljard euro naar Tunesië krijgen onder gestelde voorwaarden. Maar ik twijfel sterk of Tunesië aan deze voorwaarden kan en wil voldoen. We worden door de EU bobo’s voor de gek gehouden. Wanneer wordt er eens echt opgetreden tegen de toerstroom van migranten naar Europa? De enige oplossing is om de mensensmokkelaars aan te pakken. Aanpakken die hap en de grenzen sluiten. Kost ons geen miljarden maar levert geld op. Joost Dirckx, Weert Stem op deze brief Of op één van de andere brieven: Bekijk ook: Brief 1 ’Asielopvang in de regio’ Bekijk ook: Brief 2 ’Migratiedeal wordt flop’ Gesprek van de dag Elke ochtend het meest spraakmakende nieuws. Inschrijven Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Lees hier ons privacybeleid.