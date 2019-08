Brief 3 ’Snel oordelen, loopt slecht af’

We kunnen beter afwachten wat nader onderzoek aan het licht brengt. Maar het drama bracht een nare herinnering naar boven aan een piepklein voorval een jaar of zeventien geleden. Ik was met mijn dochter en haar nichtje in het Amsterdamse Westerpark. Van een afstandje keek ik toe hoe de twee peuters probeerden een fitnesstoestel te beklimmen.

Naast hen was een jonge vrouw zich aan het optrekken. Ze keek me aan, liep twee stappen op me af en snauwde: „Ga weg, viespeuk! Wat moet je met die kinderen!” Terwijl ik de twee kleintjes op mijn fiets tilde, riep ik nog wat naar de vrouw. Meer dan onsamenhangend gestamel kan het niet zijn geweest, zo kwaad was ik.

Na het lezen van het gruwelijke nieuws uit Assen vroeg ik me onwillekeurig af wat er had kunnen gebeuren als omstanders in het Westerpark de beschuldigingen destijds hadden gehoord. Hadden die gedaan wat volgens buurtbewoners in Assen ‘iedereen had gedaan’, dan had het slecht met me kunnen aflopen.

G.J.F. Voogd, Amsterdam

