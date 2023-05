’Verkiezing Erdogan ongelooflijk’

Erdogan, die jaren geleden zogenaamd vanwege een dreigende coup vele onschuldigen achter de tralies gooide. Dezelfde ’despoot’ verhinderde Finland en Zweden om tot de NAVO toe te treden, omdat deze wel respect hebben voor Koerden die daar wonen, maar die hij wilde laten uitleveren om ze natuurlijk in Turkije te laten elimineren. Het is ook ongelooflijk dat NAVO zijn stem respecteerde en niet Turkije eruit zette om aldus naast Finland ook Zweden te kunnen toelaten.

Hetzelfde verschijnsel zien we in Israël, waar Netanyahu is herkozen, terwijl hij vervolgd werd voor corruptie en machtsmisbruik, naast het feit dat hij voorstander is van verdere onderdrukking van Palestijnen in de bezette gebieden.

Er zijn mijns inziens drie mogelijkheden: dit soort machtswellustelingen slagen er keer op keer in de stembus te beïnvloeden, of velen zijn gelijkgezind zijn met dit soort alleenheersers, of een groot deellaat zich paaien met mooie beloftes. Laten we vasthouden aan het gezegde ‘Eerlijk duurt het langst’, al is dat mogelijk valse hoop…

Jan Verniers, Arnhem