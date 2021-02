’Extra geld onderwijs positief signaal’

Premium Buitenland

Honderdduizenden in Myanmar de straat op

Honderdduizenden betogers gingen gisteren opnieuw de straat op in Myanmar. Ze leken zich geen vrees te laten inboezemen in hun strijd tegen de militaire machthebbers van hun land. „We zullen nooit knielen voor de militaire laarzen", stond op een groot protestdoek dat aan een viaduct in Yangon hing.