Uitslag Stelling: Reljeugd stevig aanpakken

Een respondent schrijft: „In Nederland zijn er kansen genoeg voor iedereen. Niemand hoeft zich slachtoffer te voelen van de maatschappij.”

In veel analyses van de gebeurtenissen in de Haagse Schilderswijk en het Utrechtse Kanaleneiland, wordt verveling aangewezen als oorzaak van het feit dat de vlam in de pan is geslagen. Veruit de meeste deelnemers gaan niet mee in deze gedachtegang.

Ze zijn het ook niet eens met het idee dat de rellen komen door het warme weer, zoals ook veel is gesuggereerd. Verder gelooft maar een minderheid dat frustratie onder jongeren door de coronamaatregelen zo hoog is dat ze aan het relschoppen slaan.

Een opmerking: „Er zijn talloze jongeren in Nederland die door corona geen werk hebben en niet naar school konden. Zij gedragen zich wel fatsoenlijk. Deze relschoppers zijn gewoon brutale, normloze jongeren die stevig moeten worden aangepakt.”

Een andere veelgenoemde oorzaak van deze zomerrellen wordt gezocht in het feit dat veel jongeren dit jaar niet op vakantie konden. Ook hiermee zijn veruit de meeste deelnemers het niet eens.

Waar het dan wel aan ligt? Heel veel respondenten geven de ouders van de reljongeren de schuld.

„Het komt echt door de opvoeding. Er waren wel meer jongeren die niet op vakantie konden en het warm hadden, maar niet met stenen hebben gegooid naar de politie”, voert iemand aan.

Weer anderen gooien het op cultuurverschillen, met vooral, Marokko. Iemand die kennelijk weet hoe het er in dat land aan toe gaat: „Opvoeden gebeurt daar op straat en het gaat er hard aan toe. Hier is dat niet. Keihard aanpakken, dus.” Iemand anders: „Van de ouders kun je niet verwachten dat ze optreden. Die leven zelf tussen twee culturen in.”

Veel jongeren hebben maanden thuisgezeten, omdat de scholen dicht waren. Die gaan deze weken weer beginnen. Toch denkt driekwart van de deelnemers niet dat het dan afgelopen zal zijn met de rellen.

Een observatie van deskundigen is dat bewoners in de onrustige buurten zich uit zelfbescherming gaan bewapenen. Bijna alle respondenten vinden dat voorstelbaar. Een meerderheid vindt het daarbij niet verontrustend dat buurtbewoners zelf relschoppers willen afstraffen of tegenhouden. „Natuurlijk is het niet goed, maar ik begrijp het wel als buurtbewoners zichzelf willen beschermen. De overheid doet niets.” Iemand anders hekelt de zwakke bestuurders, die de politie ’geen back up’ geven als deze de wapenstok zou willen hanteren. Iemand anders schetst: „Je kunt als agent relschoppers wel hard aanpakken, maar als je dat doet, dan staan er drie je te filmen. Met als gevolg dat niet zij maar jij wordt gestraft.”

De meeste respondenten vinden dat de burgemeesters van Den Haag en Utrecht de situatie in hun stad niet serieus genoeg nemen. Als oplossing zouden veruit de meesten graag zien dat de grootste raddraaiers voor lange tijd achter slot en grendel gaan. Ook ziet een grote meerderheid meer investeren in politie-inzet als oplossing.