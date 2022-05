’Veel beloven en niets geven’

Probleem is dat er zo veel wordt beloofd en zo weinig wordt nagekomen, waardoor de burger het verlies in de politiek verliest. Kijk alleen al naar de toezeggingen aan de Groningers over de compensatie voor de gaswinning, de afhandeling van de Toeslagenaffaire, de compensatie van spaarders in Box 3 en de uitvoering door overheidsinstanties in het algemeen. Het is om te janken, zeker als je daarbij optelt dat de waan van de dag regeert en een integriteitskwestie bij D66 voorrang krijgt boven de uithuisplaatsing van honderden kinderen. Beloften worden te makkelijk gedaan en maken uiteindelijk schuld!

Bas Overmars, Amsterdam