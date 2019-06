Uitslag stelling: ’Oproep RIVM betutteling’

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft in samenwerking met het KNMI het plan zondag uit de kast gehaald om mensen te waarschuwen voor de gevolgen van de hitte en om tips te geven het hoofd koel te houden. Maar veel respondenten halen hun schouders op over de waarschuwing voor de (aankomende) hittegolf. Zo schrijft één van hen: „Wellicht zijn er mensen die nog steeds niet weten hoe met hitte om te gaan, daar is het nuttig voor. Verder heeft iedereen zijn/ haar eigen verantwoordelijkheid. Betutteling, het is overbodig.”

Het woord betutteling valt erg vaak bij de tegenstanders van de RIVM-oproep. Zij zien het nut en de noodzaak er niet van in en hebben zich ook niet op de hoogte gesteld van de inhoud van het hitteplan. „Het is wel eens vaker erg warm... Gewoon een stapje minder hard lopen”, luidt de aanbeveling van een stelling-opposant.

Zo’n 49 procent zegt de inhoud van het hitteplan niet te kennen, tegen 48 procent die wel weet wat er in staat. De achteloosheid over het hitteplan kan te maken hebben met het feit dat de boodschap vooral kwetsbare groepen, zoals ouderen, chronisch zieken en baby’s, betreft. Het RIVM echter roept ook op om op elkaar te letten, maar dat lijkt bij velen aan dovemansoren gericht.

Toch neemt ruim een derde van de deelnemers de aanbevelingen van het RIVM wel ter harte. „Dit hitteplan is zeker nodig. En absoluut bij ouderen en baby’s”, vindt een voorstander. En een ander valt bij: „Het hitteplan is nuttig, zeker voor kwetsbare groepen. Die letten minder goed op en zijn zich vaak minder bewust van de gevaren.”

Meerdere deelnemers wijzen in dit verband op bewustwording: „De mens vergeet snel, denk aan de dieren of kinderen die worden achtergelaten in een snikheet voertuig. Dat gebeurt met enige regelmaat.” En veel verdedigers van de RIVM-oproep menen ook dat ’wij Nederlanders niet goed weten om te gaan met hoge temperaturen. Dan is extra attentie hierop nodig’.

Velen uit deze groep vragen ook aandacht voor huisdieren tijdens de hitteweek. Menigeen ziet graag dat het RIVM ook hieraan aandacht zou besteden. Zo schrijft een voorvechter van dit idee: „Voor hondeneigenaren zou er ook zo’n plan moeten zijn. En honden die in een auto zitten, er gelijk uithalen en de eigenaren een behoorlijke boete opleggen.”

De meeste respondenten hebben zeker last van de extreme temperaturen, zowel overdag als ’s nachts, wanneer het nauwelijks afkoelt met temperaturen boven de 20 graden. De ’plaknacht’ zorgt bij een derde voor slecht slapen, een derde is veel sneller moe en één op de acht eet minder door de warmte. Opvallend is dat een derde van de deelnemers de ’hitte heerlijk vindt’: „Voor je het weet, regent het weer.”

Overigens zijn de meeste deelnemers wel voorbereid op de zinderende hitte. Velen (41 procent) hebben zonnewering en/of screens om de warmte buiten te houden, ruim een kwart heeft een ventilator in huis en zo’n 16 procent heeft een aircooler of airco om de woning te koelen.